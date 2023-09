Jefe de la ONU: “Ha llegado la hora” de actuar para mejorar el futuro de la humanidad

“Ha llegado la hora” de actuar para cumplir las promesas de mejorar el futuro de la humanidad, abogó este lunes el jefe de la ONU ante decenas de dirigentes de un mundo azotado por una avalancha de crisis.

En un contexto de tensiones geopolíticas sin precedentes en décadas, esta cumbre sobre el desarrollo, que abre la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, puede verse eclipsada por la llegada del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

El futuro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que adoptaron los estados miembro de la ONU en 2015 para lograr un futuro más sostenible y mejor para “más de la mitad del mundo” para 2030 es fundamental, y más para aquellos que sufren las consecuencias de la guerra en Ucrania.

The #GlobalGoals carry the hopes, rights & expectations of people everywhere.

And now they need a rescue plan.

Now is the time for leaders to keep their promise to build a world of health, progress & opportunity for all. pic.twitter.com/JE1dZIBq2T

— António Guterres (@antonioguterres) September 18, 2023