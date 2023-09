Shaila Dúrcal molesta con Ángela Aguilar por “destrozar” canción de su mamá

Todo parece indicar que a Shaila Dúrcal no le gustó que Ángela Aguilar hiciera una nueva versión del tema La gata bajo la lluvia, canción que fuera uno de los grandes éxitos de su madre, Rocío Dúrcal.

Esta nueva versión, que lanzó la cantante mexicana en colaboración con el DJ Steve Aoki bajo el título “Invítame a un café”, ha generado una serie de opiniones divididas en las redes sociales y entre los fanáticos de la música.

En su paso por el aeropuerto, la española fue cuestionada por la prensa sobre la versión que hizo la hija de Pepe Aguilar junto al afamado DJ de origen japonés y dijo no estar satisfecha con el resultado.

“Creo que le cambiaron el nombre, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto se puede. No sé cómo se llama”, dijo. Cuando le dijeron el título de la canción, ella respondió: “Pues mira, qué creatividad”, entre risas, dando a entender que no le gustó.

“Lo escuché porque lo publicó él, yo sigo a Steve Aoki… hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo, hubiera estado padrísimo. Ahora voy a hablar con (David) Guetta, a ver qué onda”

Pese a que no fue de su agrado, mencionó que le gusta que de las canciones clásicas hagan remixes o nuevas versiones porque esa es la forma en que al público más joven le guste la música que no fue lanzada en su época.

Críticas a la cantante mexicana

Desde que anunciaron Invítame a un café, tanto las redes sociales de Steve Aoki como de Ángela Aguilar se llenaron de críticas por modificar uno de los temas clásicos de Rocío Dúrcal.

La mayor parte de los comentarios fueron cuestionando por qué hacer esta nueva versión con un DJ.

“No hay nada como la versión original esa si tiene sentimiento, dolor, amor eso si vale la pena”

“Bravo por Shaila !!!! bien contestado !!!!!!”

“¿Y quien le dijo a la Ángela Aguilar qué canta?. Además de que es despota arrogante odiosa creída y se siente una diva la pobre”

“¡BRAVO! 👏😌 #shailadurcal ¡Muy de acuerdo!”

“Arruinaste la canción de una española que era más mexicana que tú”, el mensaje de Shaila Dúrcal a Ángela Aguilar https://t.co/vrkXDGRdJk pic.twitter.com/h2oqFjpVw8 — KCH FM RADIO (@KCH_FM) September 18, 2023