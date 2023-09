Zelensky: Vladimir Putin es como “el segundo Hitler”

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky aseguró que Vladimir Putin es como “el segundo Hitler” y lamentó que la sociedad rusa haya elegido y reelegido al líder que inició la guerra contra Ucrania; durante una entrevista a la cadena de televisión CBS, el líder lanzó esas severas afirmaciones.

En sus declaraciones, el presidente ucraniano reflexionó sobre qué pasará en 10 años si Ucrania cae.

“Give no peace to Putin. Give no rest to the enemy"

— Zelenskyy said that the counteroffensive will continue even after weather conditions worsen.

A journalist from the “60 Minutes” program on the American channel CBS asked Zelenskyy whether worsening weather would interfere… pic.twitter.com/Qxt5YPS2sf

