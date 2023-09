Fans reaccionan a la foto de Selena Gomez sin maquillaje

Selena Gomez está retomando de lleno su carrera musical, pues además de su participación en la serie “Only Murders in the Building”, donde hace el papel de “Mabel Mora”, también regresa a la música con un nuevo sencillo.

Mientras los fans esperan que la cantante lance nuevo álbum y probablemente una posible gira mundial, toca ver lo que publica en redes sociales, cuando comparte su día a día.

La cantante emocionó a sus fans con las publicaciones que hizo tras asistir a los MTV Video Music Awards (VMA’s), pues demostró lo bien que la pasó.

Sin embargo, por lo que destaca en esta oportunidad es por una reciente foto que aparece en su cuenta de Instagram, en la que no tiene ni una sola gota de maquillaje.

Sus fans quedaron sorprendidos (para bien) con las notables diferencias de la exchica Disney maquillada y la natural.

“La belleza natural está aquí”

“Ella es más hermosa sin maquillaje ❤”

“Esta chica sigue siendo tan linda 💗”

“Tú eres mi persona favorita 😍”

“Este es el verdadero ejemplo de lindura”, fueron algunos de los elogios que recibió.

Tatuaje de la cantante

Sin ningún tipo de Tabú, Selena Gómez ha compartido su experiencia con respecto a la salud mental, buscando concientizar a la sociedad sobre la importancia que tiene el buscar ayuda o ser resilientes con respecto al tema.

De esta manera, se sabe que el tatuaje que posee en su muñeca, va más allá de un simple punto y coma, pues como es bien sabido, a pesar de que en la gramática tiene como función realizar una pausa, no tan prolongada como el punto, pero menos marcada que una coma, con respecto al significado simbólico, este hace referencia a las personas que han lidiado con depresión o intentos de suicidio.

Por lo que para muchos representa un emotivo momento, sobre todo para quienes decidieron resistir a ponerle fin a sus vidas o continúan luchando de manera firme contra trastornos y autolesiones. Así que, este símbolo les ayuda a recordar que la tristeza no es permanente.