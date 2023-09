Investigación revela que el narcotráfico emplea a más de 175 mil personas en México

La revista “Science” reveló una investigación en la que destaca que el narcotráfico es la quinta fuente de trabajo más grande de México, superando en número al personal que trabaja en empresas como Oxxo o Pemex. Según la publicación, son al menos 175 mil los trabajadores y recalca que la única manera de reducir esta cifra es evitando el reclutamiento.

La revista afirma que los grupos criminales enlistan a unas 350 personas cada semana, citando al diario El País, con una nota que se consigna que El Cartel de Jalisco reclutaba por Facebook; El personal que se requería en esas publicaciones ofrecía trabajo en plazas para secuestradores, guardias de seguridad y policías locales.

