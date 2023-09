EN IMÁGENES. Solidaridad, incertidumbre y ardua labor de rescate tras tragedia

Con equipos especializados, cuerdas, palas y piochas continúan trabajando los equipos de búsqueda y rescate en el perímetro del asentamiento Dios es Fiel, ubicado bajo el puente El Naranjo, zona 7 capitalina, luego de la tragedia generada tras el desbordamiento de un río en el sector, el cual arrasó con las viviendas y las familias que residían en ellas.

Se trata de la segunda jornada consecutiva de trabajo que se desarrolla por parte de las instituciones de socorro, policías, militares y vecinos para poder localizar a 12 personas que continúan desaparecidas. Para el rastreo del área se cuenta con el apoyo de unidades caninas y se utilizan drones, también hay equipos de elementos “rana” para hacer inmersiones y buscar en zonas con alta cantidad de agua.

El incidente, que hasta ahora ha cobrado la vida de seis personas, ocurrió durante la madrugada del lunes 25 de septiembre. Las labores se iniciaron de inmediato y se extendieron hasta el final de la tarde de ese día, pero fueron suspendidas por la presencia de lluvias, ya que se trata de un terreno altamente vulnerable.

Se suspenden las labores de búsqueda en la zona 0, debido a las lluvias registradas en sectores aledaños, las cuales incrementan el caudal del río. #CVBalServicio pic.twitter.com/k2uoZefyX9 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 25, 2023

En las primeras horas de este martes, las personas se presentaron nuevamente al sector para seguir con el proceso de búsqueda. Cada equipo se trasladó a distintos puntos para darle cobertura al perímetro y el resultado ha sido la extracción de dos cuerpos.

Parte de los socorristas se movilizaron al lugar conocido como “Las Cavernas”, al final de la colonia El Granizo, zona 7, donde descendieron utilizando cuerdas para verificar la zona. Los vecinos señalaron que hay entre cuatro a seis grutas y, ante la posibilidad de que haya víctimas, se realizan inmersiones. De igual forma, se lleva a cabo la búsqueda en pozas localizadas en el cause del río.

La búsqueda continúa en pozas localizadas en el cause del río Naranjo, elementos de la brigada de rescate caminan varios kilómetros en busca de las personas desaparecidas.#CVBalServicio pic.twitter.com/3ewd4uVmSO — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 26, 2023

Complicado rescate de víctima

Durante la madrugada, uno de los equipos de los Bomberos Voluntarios e integrantes de la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército se dirigieron específicamente a un punto cercano a la colonia Tierra Nueva 1, Chinautla, donde se encontraba atrapado entre rocas el cuerpo de una de las víctimas.

Se trataba de una mujer, quien fue ubicada ayer, pero debido a la situación en la que se encontraba no fue posible extraerla y llevarla a la superficie.

Bayron Morales, portavoz de la institución de socorro, indicó que fue necesario utilizar un equipo denominado cabrestante Tirfor con capacidad para movilizar hasta 50 toneladas.

“Este es un dispositivo de elevación y tracción manual. Se puede utilizar para levantar y tirar, pero también para bajar, tensar y asegurar cargas en todas las direcciones”, explicó.

El personal estuvo trabajando en el área y fue hasta aproximadamente las 14:30 horas que pudo ser retirado el cuerpo.

Para poder liberar el cuerpo localizado se utiliza tifor con capacidad de arrastre de 50 toneladas, se trabaja en conjunto con elementos de BHR del @Ejercito_GT #CVBalServicio pic.twitter.com/l3TzXott7A — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 26, 2023

Solidaridad en medio de la tragedia

El esfuerzo de las personas que trabajan en la denominada “zona cero”, justo donde estaban las casas que fueron arrastradas, y quienes hacen la verificación en el perímetro continúa sin descanso. Se busca poder rescatar a las víctimas y llevarlas a la superficie.

Como una forma de reconocer esa labor y de solidarizarse ante la situación, grupos de vecinos se han enfocado en otorgarles alimentos. Café, panes, agua pura, entre otros insumos han sido llevados hasta la parte baja para ser repartidos y dar un aliento a quienes brindan la esperanza de recuperar a las familias desaparecidas.

#AHORA Algunas vistas del ambiente en la zona 0, bajo el puente El Naranjo en el asentamiento Dios es Fiel. Los vecinos entregan alimentos a los socorristas después de una jornada de búsqueda. Vía: @EBercian_PN pic.twitter.com/IHl5mVam3p — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 26, 2023

¿Qué pasará con los damnificados?

La incertidumbre se apodera de los vecinos del asentamiento Dios es Fiel. Mientras las autoridades municipales reiteraron que ya se les notificó sobre el riesgo de residir en esa área, ellos se aferran a tener un espacio donde mantener a sus familias.

Incluso el temor de quedarse sin sus hogares hizo que en la primera noche de funcionamiento de un albergue que se instaló en un salón municipal cercano al área del desastre no acudiera ninguna persona.

Según líderes de la colonia, los vecinos no quieren ir por temor a que no les permitan regresar a sus casas, ya que no tienen donde vivir.