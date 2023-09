Mató a su mamá para que no descubriera que la expulsaron de la universidad

Un nuevo caso de asesinato causa conmoción en todo el mundo debido a su macabra historia, que para muchos parece sacada de una película de terror. Se convirtió en uno de los más mediáticos debido a la brutalidad con la que se llevó a cabo. Se trata de una joven que mató a su mamá por una insólita razón: evitar que esta descubriera que la habían expulsado de la universidad.

Según se informó, en el condado de Summit, Ohio, Estados Unidos, una joven identificada como Sydney Powell, de 23 años, fue declarada culpable por la violenta muerte de su madre. El medio Daily Mail detalló que los hechos ocurrieron en el año 2020, después de que la joven fuera expulsada de la Universidad Mount Union. Según la Fiscalía, la mujer enfrentaba cargos de homicidio, agresión criminal y manipulación de pruebas, y decidió matar a su madre para evitar ser descubierta y castigada.

#BREAKING: In Ohio, #SydneyPowell was sentenced to 15 years to LIFE for the brutal murder of her mother Brenda Powell.

The Prosecution asked the court for 18 years to life. Powell pleaded not guilty by reason of insanity.#CourtTV Is this justice? ⚖️👇 pic.twitter.com/w8vc5QBrun

— Court TV (@CourtTV) September 28, 2023