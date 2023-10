¿Patricia Manterola fue víctima de violencia de Sergio Mayer?

Sergio Mayer está en el ojo del huracán luego de que sus excompañeras de Garibaldi revelaron que fueron violentadas por él en algún momento de su relación laboral.

A través de una conferencia de prensa, Charly López y Katia Llanos declararon que el cantante y expolítico mexicano no había sido un buen compañero en su etapa como Garibaldi.

Lo que estremeció a los medios de comunicación fue cuando Katia dio a conocer que el también supuesto actor la había violentado verbalmente.

Ante esta situación, Paty Manterola reaccionó en su último encuentro con la prensa, y le dio su respaldo a su compañera de la agrupación, pues aseguró que, aunque no estuvo presente cuando presuntamente esta situación sucedió, quería apoyarla.

“Como mujer, como compañera, yo con Katia he tenido una relación de hermana, entonces como hermana, como amiga, en cuanto ella me contó todo lo que ella pasó, porque yo ya no estaba en ese momento, pues fue abrazarla”, dijo.

Confesión de la cantante

Los comentarios de Patricia desataron los cuestionamientos de la prensa, quienes le preguntaron si ella también había sufrido algo similar con Sergio Mayer.

Sin embargo, ella reveló que había estado involucrada en situaciones “desafortunadas” mientras estuvo en Garibaldi, no obstante, prefirió no dar detalles sobre a qué se refería.

“Sí hubo muchas, no nada más decisiones, comentarios muy desafortunados, acciones muy desafortunadas que tuvo conmigo, que no voy a entrar en detalle, porque me conocen y no soy así” .

De igual forma aprovechó para revelar que desconoce si él ganaba más que todos los demás integrantes de Garibaldi, ya que ella firmó su contrato aparte.

“No me enteré cuánto le pagaron a los demás porque yo firmé aparte, porque no existía Garibaldi, no había un mánager de Garibaldi, no había un representante de Garibaldi, entonces no tengo idea cuánto cobraría Sergio por los demás”, señaló.