Luis von Ahn responde si es financista de los bloqueos

Por medio de las redes sociales, el exitoso empresario Luis von Ahn fue señalado de ser uno de los responsables de los bloqueos, que se registran desde este lunes 2 de octubre a nivel nacional y que buscan con esa medida la renuncia de las autoridades del Ministerio Público.

“Ustedes son los que están pagando por los bloqueos de hoy. Son los responsables de las pérdidas económicas. Son los responsables de la destrucción del Estado de derecho”, acusó un usuario en X a von Ahn, junto con otro empresario guatemalteco reconocido por sus posturas políticas y a un organismo internacional.

“No he pagado por ningún bloqueo, pero si me dicen dónde ir a pagar, yo le entro”, contestó el empresario creador de la exitosa aplicación para aprender idiomas extranjeros “Duolingo”.

No he pagado por ningún bloqueo, pero si me dicen dónde ir a pagar, yo le entro. #FueraGolpistas https://t.co/d6QHnndAek

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) October 3, 2023