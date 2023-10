El contraanálisis confirma el positivo de Paul Pogba en testosterona

El centrocampista francés de la Juventus de Turín, Paul Pogba, ha recibido un golpe duro en su carrera deportiva tras confirmarse la presencia de testosterona en las muestras de su control antidopaje. Este resultado se produce después de que Pogba solicitara un contraanálisis para esclarecer las dudas que habían surgido inicialmente.

El contraanálisis, solicitado por el propio Pogba, arrojó los mismos resultados que el análisis original, confirmando la presencia de metabolitos de testosterona en las muestras extraídas en agosto. Esta noticia fue dada a conocer por una fuente cercana al caso a la Agencia France-Presse (AFP), confirmando así las informaciones previamente divulgadas por la prensa italiana.

La suspensión provisional de Pogba, impuesta por la agencia italiana antidopaje (NADO) el 11 de septiembre, fue un golpe inesperado para el talentoso centrocampista de 30 años. Ahora, enfrenta la posibilidad de una suspensión de cuatro años, de acuerdo con el código mundial antidopaje. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta sanción se reduzca a la mitad si Pogba puede demostrar que el uso de la sustancia no fue intencionado. Además, la duración de la suspensión podría ser aún menor si se demuestra que el uso de la testosterona se realizó fuera de la competición y no tuvo un impacto en su rendimiento deportivo.

El entorno de Pogba ha afirmado que los metabolitos de testosterona encontrados en su organismo provienen de un complemento alimenticio prescrito por un médico en Estados Unidos. Esta declaración busca explicar el resultado positivo del control antidopaje y respaldar la afirmación de que no hubo intención de dopaje por parte del jugador.

La testosterona es una hormona que desempeña un papel fundamental en el desarrollo muscular y en la sexualidad masculina, por lo que su presencia en el organismo de un deportista puede levantar sospechas de un posible uso indebido para mejorar el rendimiento.

Tanto la agencia italiana antidopaje como el entorno de Pogba se han mantenido en silencio ante las consultas de los medios de comunicación. La agencia italiana no ha confirmado la información debido a la decisión de respetar la vida privada del deportista.

