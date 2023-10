Manifestaciones continuarán, confirman autoridades ancestrales

Luego de salir de la reunión sostenida con el presidente, Alejandro Giammattei, los representantes de las autoridades ancestrales y pueblos originarios, regresaron al barrio Gerona, frente a la sede central del Ministerio Público (MP), en donde se mantiene la concentración para pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, para dar a conocer lo discutido.

Edgar Tuy, síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá, dejó en claro que en calidad de emisarios del pueblo, cumplieron con llevar la petición al propio presidente Giammattei, aunque este respondió que “no tiene facultades” para solicitar la dimisión de Porras.

“Nosotros, como autoridades, nuestro deber es darle cumplimiento a que la petición llegue y que el mensaje sea claro en decir esto es lo que está pidiendo el pueblo. No somos negociantes de peticiones, somos emisarios”, dijo.

“Seguir en la lucha”

Tuy también dejó en claro a la multitud que lo que prosigue tras haberse reunido con el presidente y no hallar una respuesta concreta, es “seguir en la lucha”.

“Salvo en caso que el pueblo venga y diga lo contrario, pues nosotros no tendríamos que hacer más. Pero si el pueblo mantiene su petición, nosotros seguiremos acá los días que sean necesarios”, añadió.

Al ser consultado si seguirían los bloqueos en los distintos puntos del país, Tuy respondió haciendo una pregunta a todos los manifestantes presentes: “Hasta ahora, yo pregunto acá, no digamos a quienes están en todos los caminos. ¿Esto sigue, compañeros?”, a lo que la multitud respondió: “¡Sí!”

“No podemos decir cuánto durarán las manifestaciones, depende del pueblo”, concluyó Tuy.

“La CSJ no se salva”

Según dijo Edgar Tuy, la Corte Suprema de Justicia no se salva de esta situación debido a que “ellos sí tienen cómo remover a un juez, no nosotros”, dijo, lo cual fue refrendado por el presidente Giammattei cuando respondió “yo no puedo destituir a un juez, eso le compete a la Corte Suprema de Justicia, existe una normativa”.

Además, recalcó que ellos seguían firmes en su posición y en su petición.