Manuel Turizo explota contra fans en pleno concierto y se retira del escenario

Manuel Turizo ha dado de qué hablar en las últimas luego de haber abandonado un concierto tras molestarse con los presentes. El artista expresó su inconformidad porque en lugar de disfrutar el evento, los asistentes al evento se dedicaron a grabar con su celular.

Mientras el intérprete de El Merengue o La Bachata daba lo mejor de sí en el escenario, algo entre el público le molestó, por lo que decidió detener el concierto. Turizo se dirigió al público y visiblemente afectado expresó la molestia al ver que todos tenían sus dispositivos móviles encendidos y no estaban disfrutando.

“Esta canción… ¡Guarden esos celulares y disfruten! Guarde todo el mundo el celular, rumbéatelo. Guarden su celular, guarda, guarda, guarda, guarda”, fueron las primeras palabras que expresó el artista al público.

Los asistentes al concierto quedaron sorprendidos por el reclamo y aun así, no guardaron sus dispositivos móviles y siguieron grabando el evento. En ese momento, Manuel Turizo se moletó y abandonó el escenario.

“La cantamos si guardan si no, no cantamos un carajo y me voy ya de aquí. Pana, si no guardas ese celular nos vamos ya mismo”, concluyó el famoso.

#manuelturizo #manuelturizofans #manuelturizolabachata #tour #dopamina #viral #radiosoundplayvacontigo ♬ sonido original – Radio SoundPlay @radiosoundplay “¡ME VOY DE AQUÍ!” Manuel Turizo estalla contra su público en pleno concierto, exigió que guardaran sus celulares El cantante colombiano abandonó el escenario debido a que sus seguidores se negaron a dejar de grabar su presentación. De acuerdo con los reportes, este polémico momento protagonizado por Manuel Turizo ocurrió el pasado domingo 8 de octubre durante la presentación que ofreció en San Juan, Puerto Rico como parte del “Dopamina Tour” y hasta cierto momento del espectáculo todo iba transcurriendo con normalidad, sin embargo, en la recta final del show, el cantante colombiano no pudo resistirse más y antes de comenzar a cantar uno de sus éxitos le pidió al público que guardara sus celulares #radiosoundplay

El video del bochornoso momento del colombiano en el escenario fue replicado por la cuenta de Elkin De La Hoz, mejor conocido en las redes sociales como Dímelo King.

“La gente paga para que cante, no para que de lecciones de vida”; “Se le subió la fama, se ganó el premio y adiós humildad”; “Gracias a esos celulares estás cobrando seis cifras en las plataformas digitales”; “Así debería ser en conciertos, teatros y fiestas”; “Excelente, apoyo total”; “La verdad un concierto es para disfrutarlo no para pasar con el teléfono todo el tiempo”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado al respecto del video que circula en las redes sociales.

Lee también: ►Rubén Blades y voces hispanoamericanas se unen por Guatemala

Mira también: