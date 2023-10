Messi responde al futbolista que le escupió en el juego entre Argentina y Paraguay

En el partido entre Argentina y Paraguay, que culminó con la victoria de la Albiceleste gracias a un gol de Nicolás Otamendi, un incidente lamentable marcó el encuentro. El jugador paraguayo Antonio Sanabria, en un gesto antideportivo, escupió a Lionel Messi cuando este se dio la vuelta. La reacción de Messi y la posterior declaración de Sanabria han generado un debate en el mundo del fútbol.

Tras el partido, Lionel Messi se pronunció sobre el desagradable incidente. El astro argentino mostró su sorpresa al afirmar: “¿El escupitajo? La verdad, no sé ni quién es. No sé quién es el chico este. Y no lo vi. No lo vi. Pero tampoco le quiero dar importancia, si no ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido”, Messi decidió no alimentar más la polémica y evitar que el incidente cobre más relevancia.

💧 Sanabria escupió a Leo Messi en el Argentina-Paraguay 🙄 El argentino tras el partido: "No sé ni quién es" 🗣️ "Tampoco quiero darle importancia porque va a salir hablar en todos lados y se va a hacer conocido"pic.twitter.com/3bPhteq0sO — InformaFutbol (@InformaFutbol__) October 13, 2023

Messi y Sanabria se pronunciaron

Por su parte, Antonio Sanabria defendió su acción y afirmó que las imágenes de televisión no respaldan la versión de que escupió a Messi intencionalmente. Aseguró que Messi estaba a cierta distancia en el momento del incidente, lo que plantea dudas sobre si fue un acto deliberado o un malentendido. La polémica en torno a este episodio ha llevado a muchos a cuestionar si se tomarán medidas disciplinarias.

La FIFA y la CONMEBOL podrían investigar el incidente para determinar si se deben aplicar sanciones disciplinarias a Antonio Sanabria. La acción de escupir a otro jugador se considera una violación grave de la ética deportiva, y la decisión de las autoridades deportivas será fundamental en este caso.

“No sé ni quién es el chico este”. Lionel, sobre el escupitajo de Sanabria. 🇦🇷🤫pic.twitter.com/CqGBGzIDEO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2023