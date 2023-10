Neymar encara a aficionado que le tiró palomitas de maíz en el juego entre Brasil y Venezuela

El fútbol es un deporte apasionante que despierta emociones intensas tanto en los jugadores como en los aficionados. Sin embargo, a veces, estas emociones pueden desbordarse y llevar a situaciones tensas. Tal fue el caso de Neymar Jr., el talentoso futbolista brasileño, quien se vio envuelto en una acalorada discusión con un aficionado después del partido entre Brasil y Venezuela.

El escenario de este inusual enfrentamiento fue el Estadio Arena Pantanal en Cuiabá, donde se enfrentaron las selecciones de Brasil y Venezuela en un partido que terminó en empate 1-1. Si bien el partido en sí tuvo su dosis de emoción, lo que sucedió después del pitido final se convirtió en el centro de atención.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

Neymar se encaró con un aficionado

El incidente se desencadenó cuando Neymar se dirigía hacia los vestuarios al término del partido. En un momento, un aficionado brasileño decidió lanzarle palomitas de maíz al jugador. Algunas de las palomitas impactaron en la cabeza de Neymar, lo que provocó una reacción inmediata por parte del futbolista. Se desató una discusión entre Neymar y el aficionado, que, afortunadamente, no pasó a mayores, aunque sí dejó a Neymar visiblemente molesto.

El jugador, conocido por su habilidad en el campo y su estilo extravagante, no ocultó su descontento ante esta actitud por parte de un seguidor. En declaraciones posteriores al incidente, Neymar expresó su malestar: “Cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol y el ser humano”. Sus palabras resaltan la importancia de mantener el respeto y la deportividad tanto en el terreno de juego como en las gradas.

Acharam o gol no finalzinho… Que empate amargo! 😔😔 Neymar falou sobre o tropeço da #SeleçãoBrasileira diante da Venezuela. Concorda? pic.twitter.com/kcSdkFpFrV — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023