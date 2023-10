La nueva polémica que sacude al futbol italiano

La concentración de la selección italiana se vio perturbada recientemente por la presencia de policías que interrogaron a dos jugadores en el marco de una investigación sobre apuestas deportivas ilícitas. Este incidente amenaza con desatar una nueva tormenta en el mundo del fútbol italiano.

El seleccionador italiano, Luciano Spalletti, asumió su cargo con la responsabilidad de enderezar el rumbo de la selección tras la Eurocopa-2021. Aunque ha logrado cierto éxito en los primeros partidos al frente del equipo, un caso extradeportivo ha ensombrecido su liderazgo. La presencia de la policía en la concentración no es el mejor escenario para preparar el próximo partido contra Inglaterra.

El jueves, alrededor de las 18h00 locales, varios policías se presentaron en el centro nacional de Coverciano, cerca de Florencia, enviados por la fiscalía de Turín. Los investigadores notificaron a Sandro Tonali, de 24 años, y Nicolo Zaniolo, de 23 años, que estaban siendo objeto de una investigación por apuestas deportivas ilícitas.

Ambos futbolistas son sospechosos de haber utilizado plataformas clandestinas de apuestas deportivas, lo cual está prohibido por el artículo 24 del código de justicia deportiva de la FIGC. Uno de ellos incluso habría apostado en un partido en el que fue suplente. Sus teléfonos celulares y una tableta fueron confiscados.

Tras ser interrogados, Tonali y Zaniolo abandonaron la concentración, y la Federación Italiana anunció que ambos jugadores no estarían en condiciones de afrontar los compromisos de los próximos días. La noticia ha impactado al equipo y al nuevo responsable de la delegación italiana, Gianluigi Buffon.

Este caso se hizo público cuando la FIGC anunció que había abierto una investigación en agosto contra Nicolo Fagioli, una joven promesa de 21 años de la Juventus. Fagioli también es sospechoso de realizar apuestas en plataformas clandestinas y podría enfrentar una suspensión de tres años y una multa de 25,000 euros.

Fabrizio Corona, un controvertido personaje italiano, ha propagado informaciones sobre la presunta adicción de algunos futbolistas a las apuestas deportivas. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, ha expresado su preocupación por la situación y ha señalado que la adicción a los juegos no es solo un problema del fútbol, sino una patología social que afecta a la sociedad en general.

En un país que ha sido sacudido por numerosos escándalos en el mundo del fútbol, esta última controversia genera inquietud en el deporte italiano.

🚨 Italy coach Spalletti on Zaniolo and Tonali possibly involved in illegal betting: “We will support them but it’s correct to let them leave our camp after speaking to police”.

“If they have committed irregularities, it is absolutely right to proceed with the investigation”. pic.twitter.com/C6ketcmHbw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2023