Suspenden el partido PSG-Reims femenino por el lanzamiento de fuegos artificiales al campo

En un sorprendente giro de los acontecimientos, el partido de fútbol femenino entre el París Saint-Germain (PSG) y el Stade de Reims se vio forzado a suspenderse debido al lanzamiento de fuegos artificiales al campo. El incidente ocurrió apenas unos segundos después de que comenzara la segunda mitad del partido, dejando atónitas tanto a las jugadoras como a las árbitras presentes en el terreno de juego. Este evento inusual ha generado conmoción y preocupación en el mundo del fútbol.

El inicio de la segunda mitad del encuentro estaba marcado por una tensa expectación en el campo. Sin embargo, esa expectación se transformó rápidamente en sorpresa y caos cuando un constante lanzamiento de fuegos artificiales invadió el campo. El momento culminante de este inusual incidente ocurrió cuando Elisa de Almeida, jugadora del PSG, decidió tomar la iniciativa y señaló a sus compañeras para que abandonaran el campo.

PSG Vs Reims game suspended over fireworks destruction from neighbouring building.

Players, officials fans seen fleeing for safety.

As it is – no record of anyone Injured.#PSGSDR #D1Arkema pic.twitter.com/QfWXkm9hdA

— Ojora Babatunde (@ojbsports) October 14, 2023