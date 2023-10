Nicolás Samayoa confía en el “milagro” ante Panamá

De cara al crucial enfrentamiento entre Guatemala y Panamá este martes, Nicolás Samayoa, defensa central y pieza fundamental en la selección guatemalteca, compartió sus impresiones sobre el desafío que se avecina en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Guatemala se encuentra en una situación complicada después de sufrir una derrota ante Trinidad y Tobago el pasado viernes.

“Sabemos lo que tenemos que hacer aquí en Panamá si queremos clasificar. Debemos ganar, no podemos hacer menos de un 2-0 y estamos mentalizados, creo que lo podemos hacer”, expresó Samayoa con optimismo, destacando la determinación del equipo para revertir la situación y avanzar en el torneo.

La derrota sufrida en Trinidad y Tobago aún está fresca en la mente de los jugadores, y Samayoa reflexionó sobre ese encuentro: “Nos pegó duro, son cosas que pasan en el fútbol y lamentablemente nos pasó a nosotros. Creo que son cosas que nos sirven para aprender. Así es el fútbol, ahora toca darle vuelta a la página y debemos ser más contundentes”.

Samayoa deja atrás los fantasmas de lesión

El central guatemalteco también compartió detalles sobre su estado físico, ya que había sido una incógnita su participación debido a una lesión en el brazo sufrida previamente en la Liga de Rumanía. “La verdad fue mejor de lo esperado. El cuerpo técnico me atendió de manera espectacular. No jugué al cien por ciento, pero casi. Solo hubo un par de momentos donde me molestó el brazo”, comentó Samayoa, destacando la dedicación del equipo médico para permitirle contribuir en el crucial partido.

La afición guatemalteca espera con ansias el resultado de este emocionante enfrentamiento, donde la selección nacional buscará una remontada épica con tintes de milagro para sellar su clasificación en la Liga de Naciones y mantener viva la llama de la esperanza para futuros desafíos internacionales.