Mujer se siente “humillada”: nadie le ha dado su primer beso a sus 24 años

Una joven abrió su corazón en redes sociales y confesó una situación que la hace sentir humillada y preocupada: a sus 24 años, aún no ha dado su primer beso. Sin duda, en ocasiones, la presión social puede sobrepasar a cualquier persona, sin importar su condición social, género o edad. Este es el caso de una joven que no ha podido lidiar con los cuestionamientos de otras personas sobre lo que ha hecho o dejado de hacer en su vida en un momento determinado.

La joven se hizo viral al revelar que a sus 23 años, todavía no ha experimentado su primer beso. Aunque es cierto que no existe un “momento adecuado” para vivir ese momento tan especial, resulta muy difícil cuando otros a tu alrededor ya lo han experimentado y tú no. La presión social puede ser abrumadora.

La joven, llamada Anneliese y originaria de Michigan, Estados Unidos (EE. UU.) compartió su experiencia en un video que se volvió viral en TikTok. En este clip, expresó su temor a estar envejeciendo sin haber experimentado su primer beso y la preocupación de tener que enfrentar esa situación en el futuro. Confesó sentirse humillada por esta situación.

Anneliese espera su primer beso con alguien especial

Sin embargo, Anneliese también mencionó que prefiere romper con las normas y espera que su primer beso sea con alguien especial, sin importar cuánto tiempo tenga que esperar.

“Cada vez me da más miedo. No veo que vaya a cambiar pronto y yo sigo haciéndome mayor”, comentó en el video. “Es extraño porque voy a ser bastante mayor y tendré que decirle a alguien que nunca he besado a nadie. Me siento muy humillada”.

La joven también compartió que tiene ciertos estándares y prefiere conocer bien a la persona antes de besarla. No cree que pueda besarse con un desconocido y que el beso debe ser con alguien a quien conozca y le importe.

Incluso llegó a sugerir que quizás hay algo malo en ella, ya que los chicos no se han acercado a besarla y ella misma no se ha atrevido a dar ese primer paso. “Estoy empezando a sentir que me pasa algo. No sé por qué soy como soy. No me siento bien. No es ni bueno ni malo, simplemente es así”, admitió.

En otro video, Anneliese agregó que básicamente quiere tener un novio antes de experimentar su primer beso. Comentó: “El primer consejo que me da todo el mundo es que vaya a un bar, me emborrache y me enrolle con alguien, o que busque a alguien en una aplicación de citas y lo bese”.

Anneliese confesó que es bastante tímida y no consume alcohol, por lo que no le resulta cómodo tener contacto con desconocidos, lo que la haría sentir muy nerviosa. Por esta razón, ha descartado la idea de buscar un beso de esa manera.

Para sorpresa de muchos, la joven logró que muchos internautas se sintieran identificados con su experiencia y comenzaron a compartir sus propias historias de amor y relaciones. Increíblemente, se descubrió que muchos están en la misma situación que Anneliese y compartieron sus propios sentimientos y desafíos en lo que respecta a su primer beso y relaciones amorosas.