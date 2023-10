Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental se pronuncia por desalojo de manifestantes

Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de EE.UU., emitió un pronunciamiento en sus redes sociales oficiales relacionado con la orden de desalojo emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de los representantes de los pueblos originarios que llevan ya 17 días de manifestación frente al Ministerio Público (MP).

El mensaje de Nichols en X, antes Twitter, fue el siguiente:

We deplore @CC_Guatemala ’s order to clear peaceful protesters by force from demonstration sites in Guatemala. The anti-democratic actions of @MPGuatemala and others who seek to prevent @BArevalodeLeon from taking office will fail. 🧵/

Pronunciamiento

En una segunda publicación en esa misma red social aseguró que utilizarán todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y de aquellos que intentan socavar la democracia.

We will use all available tools to promote accountability for corrupt actors and those who attempt to undermine democracy. We call on everyone to demonstrate restraint, protect the right to peacefully assemble, and prioritize dialogue.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 19, 2023