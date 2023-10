EE. UU. emite alerta mundial a sus ciudadanos en el extranjero por riesgo potencial de atentados

Estados Unidos (EE. UU.) emitió una alerta a nivel mundial llamando a sus ciudadanos en el extranjero a extremar precauciones ante el incremento de tensiones, así como del riesgo potencial de ataques terroristas y actos violentos contra sus connacionales.

A través de la cuenta @TravelGov de X, antes Twitter, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de EU pidió a los estadounidenses en el extranjero tener mayor precaución ante el aumento en las tensiones en varios países del mundo. En coincidencia con su apoyo a Israel en la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

Acotó que la situación política a nivel internacional ha incrementado el potencial de que se registren ataques terroristas, así como protestas y actos violentos enfocados hacia los ciudadanos estadounidenses.

Ante ello, recomendó a su población en el extranjero tomar las siguientes tres medidas:

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 19, 2023