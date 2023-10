Aaron Herrera volvió a tener minutos tras dos meses de inactividad por lesión

Ayer, después de dos largos meses de inactividad debido a una lesión en el tobillo, el talentoso defensa guatemalteco Aaron Herrera finalmente volvió a tener minutos con su club, el CF Montreal, en un partido crucial que marcó el final de la temporada regular de la Major League Soccer.

Sin embargo, la alegría del regreso se vio empañada por el resultado del partido, ya que el Montreal cayó derrotado 2-1 ante el Columbus Crew, dejando escapar cualquier posibilidad de clasificar a los tan ansiados playoffs.

El regreso de Aaron Herrera

La última vez que Aaron Herrera había pisado el campo se remonta al 21 de agosto, cuando completó los 90 minutos en la victoria 2-3 ante el Toronto FC. Sin embargo, su regreso se vio truncado por una lesión en el tobillo sufrida durante una sesión de entrenamiento, lo que lo mantuvo fuera de acción por dos meses.

La importancia de Aaron Herrera no se limita solo al CF Montreal; también es una pieza fundamental en la selección de Guatemala. Lamentablemente, su lesión lo privó de representar a su país durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. En la Liga de Naciones de Concacaf, Herrera se había convertido en un elemento clave en el once titular de la selección guatemalteca. La ausencia de un jugador de su calibre se hizo evidente, y Guatemala no logró avanzar en el torneo, perdiendo la oportunidad de pelear por un boleto a la Copa América 2024.