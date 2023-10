¡Escándalo! Mundialistas de Jamaica se niegan a jugar ante Guatemala y Panamá

La Federación de Fútbol de Jamaica se encuentra en el ojo del huracán luego de que sus seleccionadas mundialistas se negaron a jugar más en el combinado nacional debido a los incumplimientos económicos posteriores a la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Las jugadoras manifestaron a través de redes sociales un comunicado en el que expresan sus sentimientos tras no haber recibido el pago completo que les correspondía después de su participación en la Copa del Mundo. “Esta ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tomado, pero creemos que es necesaria para poner fin a este maltrato que hemos experimentado por parte de la Federación de Jamaica (JFF)”, señalan en la carta pública.

Reggae Girlz release statement in response to ongoing dispute with Jamaica Football Federation (JFF). pic.twitter.com/mWXbLYP8Er

Dentro del mensaje, las jugadoras también dejaron ver su molestia por la “falta de profesionalismo” que muestra la JFF en términos de comunicación. Dejaron claro que tres días antes de unirse a la concentración, se enteraron por medios no oficiales de que se había nombrado un nuevo cuerpo técnico, encabezado por Xavier Gilbert.

Dennis Chung, secretario general del JFF, expresó al medio ‘Jamaica Gleaner’ que ya les ha comunicado a las jugadoras que “agradecería” una reunión para resolver el conflicto. Además, lanzó un duro comentario hacia las seleccionadas, quienes, de manera conjunta, abandonaron la convocatoria: “Las reglas de la FIFA establecen que si no estás disponible, debes comunicarlo de cierta manera”, haciendo referencia a la baja masiva que ocurrió a tan solo tres días del partido ante Panamá.

Ante la baja masiva, el combinado jamaiquino realizó una convocatoria totalmente nueva para enfrentar a las selecciones de Panamá y Guatemala en la doble fecha FIFA de octubre. Estos partidos formarán parte del clasificatorio rumbo a la primera Copa Oro Femenina, que se celebrará en 2024, y dejarán a las nuevas ‘Reggae Girlz’ con la presión de llenar el vacío que dejaron sus compatriotas mundialistas.

The 23 member Reggae Girlz squad has been announced! 🇯🇲⚽️

Chambers, Powell and Buckley have been called up from the Pan Am Games squad and will now join the team in Panama. pic.twitter.com/dAvviXC3qg

— Official J.F.F (@jff_football) October 20, 2023