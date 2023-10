Video de la tremenda caída de Natanael Cano durante concierto

Natanael Cano sufrió una fuerte caída mientras realizaba una presentación en el Recinto Ferial de San Isidro Metepec, en el Estado de México, las imágenes de inmediato se viralizaron y causaron preocupación.

Un paso en falso que dio el cantante provocó el peligroso accidente. Y como era de esperarse, sus fans comenzaron a gritar al ver que estaba en el suelo y no lograban levantarlo.

El equipo de seguridad fue en su auxilio y tras algunos momentos, lograron levantarlo y mostrarlo a su público, quienes no dejaban de corear: “Nata Nata Nata”.

La grabación que circula en las redes sociales muestra cómo el artista, que interpretaba “La Lokerona” mientras bailaba de espaldas al público, no se percató que el piso del escenario había terminado y cayó bruscamente al suelo.

Tras la caída, Cano expresó que sentía que iba a morir. “A la ve&@ nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir, a la v$!& Oh, my God, soy un put*#@ chango”, fueron sus palabras después de que terminó en el suelo.