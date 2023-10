Taracena: “Ellos (TSE) pudieron hacer la prórroga, que no era necesaria, pero la podían hacer”

El diputado al Congreso, Mario Taracena, fue invitado al programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas para discutir el tema de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no prorrogar el cierre del proceso electoral.

El pleno de magistrados del TSE tomó la decisión de no extender el plazo de cierre del proceso electoral, lo que significa que se mantienen las fechas establecidas. Esta decisión fue tomada por los magistrados en medio de múltiples peticiones de diversas organizaciones que solicitaban una extensión.

ENTREVISTA

¿Qué significa la decisión del TSE?

No fue ninguna sorpresa, ya teníamos rumores fuerte en el mundo político. Vemos que el TSE se está alineando al Ejecutivo. Eso no hay que perderlo de vista, eso no fue una casualidad. Ellos pudieron hacer perfectamente la prórroga, que no era necesaria, pero lo podían hacer.

¿No era necesaria?

No, no hay problema. El sistema está bien defendido. Lo que tenemos que ver es qué pasa de ahora en adelante. Vamos a ir a los formalismos y esperar que salga publicado en el Diario Oficial. Pero a estas alturas, después de la resolución del TSE, ya el Estado de Guatemala oficializó quiénes son los candidatos que ganaron. Ya cerró todo el proceso. En este momento, Guatemala tiene un presidente electo, ya no queda ningún requisito que llenar. Ya está reconocido nacional o internacionalmente.

¿Qué pasa con los que están conspirando? Que les cambió el panorama porque ahora la conspiración sí es un intento de golpe de Estado, sí es meterse a problemas penales y legales. A partir de este momento se volvió ya más delicada. Ya hay acciones que pueden traer consecuencias penales. Guatemala tranquila, no se preocupen. El presidente es Arévalo va a tomar posesión, los diputados y alcaldes también.

¿Por qué esta decisión “le conviene al gobierno”?

Porque eso era. Todo lo que no establece la ley, el TSE lo puede hacer. Se fueron en la línea de decir hasta aquí llegó el proceso, están en ley y están cumpliendo en el proceso. Pero por qué lo están haciendo, es lo que hay preguntarse. Tenemos un tribunal totalmente descalificado, es una banda. Han hecho horrores con el presupuesto y ahí van a salir todas las cosas que han pasado. Ahí los tienen presionados y con la cola machucada, diciéndoles que o caminan con ellos o camina lo que tienen en la Corte Suprema de Justicia.

El próximo jueves estaría suspendido el partido Semilla, ¿qué implicaciones tiene?

Los de la conspiración, que cancelaran a Semilla. Pero el sistema se defiende, la Ley Electoral y de Partidos Políticos dice suspender, entonces se suspende y tienen seis meses para arreglar administrativamente todos los problemas que tienen. Nada que vamos a acabar a Semilla… no pasa nada. Todos los partidos pasan por ese proceso y es lo más normal del mundo. Presentan 100 mil firmas, para tener 25 mil. Les botaron 75 mil por faltas, por muertos, por todo, hasta que quedan las 25 mil firmas depuradas. Que hayan acciones legales, pues que lo hagan.