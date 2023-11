Grandes sorpresas en las copas de Inglaterra y Alemania

En el caso del Arsenal, que hizo rotaciones y dio minutos a jugadores menos habituales, su caída fue en un derbi ante el West Ham (3-1), que puso punto final a su andadura en una competición que estaba lejos de ser prioritaria en su sobrecargado calendario.

NOTA: Copa del Rey: Getafe con consigue el marcador más abultado de su historia

Habían dominado el duelo de las estadísticas en la primera parte y habían llegado más antes del descanso, pero fueron los ‘Hammers’ los que llegaron al descanso con ventaja, con un saque de esquina lanzado por Jarrod Bowen y que el defensa Ben White envió involuntariamente de cabeza al fondo de la portería de su equipo (16).

Mohammed Kudus envió luego entre las piernas del defensa brasileño Gabriel, demasiado estático, para ampliar la cuenta (50, 2-0), antes de que un disparo de Bowen, desviado por un defensa del Arsenal, pusiera el tercero (60, 3-0).

Arteta trató de invertir la tendencia a lo largo del partido, dando entrada a Bukayo Saka, el ex-Hammer Declan Rice y el capitán Martin Odegaard. Ese último puso el tanto del honor del Arsenal, ya en los instantes finales (90+6, 3-1).

Thanks for your support, Gooners.

Attentions now turn to the weekend. pic.twitter.com/eXKcu2B9zS

— Arsenal (@Arsenal) November 1, 2023