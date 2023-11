Arévalo expresa a las autoridades ancestrales su compromiso con el desarrollo del país

El presidente electo, Bernardo Arévalo, acudió este sábado 4 de noviembre a la Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, donde se realiza una manifestación por parte de representantes indígenas y autoridades ancestrales de distintos departamentos. Los ciudadanos llegaron a ese punto tras realizar una marcha desde la sede central del Ministerio Público (MP), en el barrio Gerona, como parte de las acciones en defensa de la democracia.

El gobernante que asumirá el cargo a partir del 14 de enero de 2024 se presentó con el objetivo de saludar a los manifestantes y expresarles su compromiso con el cumplimiento de las leyes, la lucha contra la corrupción y los esfuerzos para promover el desarrollo en el país.

Arévalo subió a la tarima, donde se le dio un espacio para brindar un pronunciamiento. Aunque inicialmente fueron los representantes de las autoridades ancestrales quienes brindaron algunas palabras y recordaron que llevan más de 30 días en resistencia pacífica.

“Tenemos un gobierno que no nos ha escuchado. Señor presidente electo, los pueblos aquí presentes que hemos iniciado con esta articulación, no ha sido fácil, ha sido una lucha poco compleja de amenazas, de posibles persecuciones, esperamos que no se lleve a cabo, pero realmente nosotros le exponemos nuestro sentir: estamos en defensa de la democracia”, dijo el presidente de los 48 Cantones de Totonicapan, Luis Pacheco.