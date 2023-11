Roberto Montoya señala mal arbitraje en el Cremas-Guasta

El técnico mexicano Roberto Montoya, actual estratega del Deportivo Guastatoya, reconoció en conferencia de prensa que su rival, Comunicaciones, ganó bien el partido que abrió la fecha 15 del Torneo Apertura 2023 de la Liga Guate Banrural. Al mismo tiempo que los felicitó por su reciente clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2024, el torneo más importante del área.

“Antes de contestar quisiera aprovechar el espacio para felicitar a jugadores, cuerpo técnico y directiva de Comunicaciones por el logro que obtuvieron. Creo que la Liga (Nacional) va a estar bien representada en la siguiente fase”, señaló el estratega Montoya.

Sobre el partido, Roberto Montoya confesó: “Nosotros veníamos con la intención de sumar. En el primer tiempo nos sorprenden, cometimos dos errores en la marca. Intentamos buscar el gol y lo logramos antes de que finalizara el primer tiempo, recuperamos la pelota y empezamos a generar”.

Añadió: “En el segundo tiempo, con los cambiamos que hice, la intención era buscar el gol. El equipo tuvo posesión, pero hizo falta ese pase al área que necesitábamos y no estuvimos finos en esa parte”.

“Al final, el triunfo de ellos es merecido, nada más”, aseveró Montoya.

Señalamientos al árbitro

Roberto Montoya, un técnico enfocado a su trabajo y sin ser polémico, esta vez sí tuvo unas fuertes palabras en contra del árbitro del partido, el colegial Orlando Alvarado.

“No me gusta hablar mal del arbitraje, pero en esta ocasión si lo haré. Creo que el árbitro se equivoca. Además de su prepotencia y su falta de criterio. No puede estar amenazando a los jugadores. Él cree que con su prepotencia marca autoridad y no es así”, recriminó el técnico de los guastatoyanos.

En ese aspecto, Montoya recordó pasajes del duelo donde se vieron afectados por la decisión de Alvarado: “Dos faltas similares que no nos marca, El gol anulado, ya viendo la repetición para mí no era fuera de lugar”.

“Y por él no perdimos, está claro, pero sí esas faltas que no nos marca. Hay una falta que le cometen a Jonathan Morales fuera del área y la que cometimos con Almanza sí la marcó. Y para la jugada porque vio al jugador lesionado, incluso Jonathan tiene inflamado el tobillo. Ese criterio es el que no me gusta, pero insisto Comunicaciones jugó bien”, reflexionó el estratega azteca.

Expulsión de Prillwitz

Sobre la expulsión de Héctor Prillwitz, quien le cometió una falta a Rodrigo Saravia, el técnico del Deportivo Guastatoya emitió este comentario: “Obviamente está dolido. Él tiene que aprender, eso es parte del futbol y la experiencia. Él se barre y aunque toca la pelota, sí se lleva a Rodrigo Saravia con la otra pierna, sin mala intención. Obviamente son jugadas que él debe entender que a veces hay que retardar la misma. Si se va a barrer es porque va a ganar la pelota”.

Por último, dijo: “Hay que levantarlo anímicamente, porque es un muy buen jugador que tiene un futuro increíble. Solamente es orientarlo y decirle que debe hacer en ciertos momentos”.

Deportivo Guastatoya cayó anoche en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores como parte de la fecha 15 del Apertura 2023. Pese a la derrota, el “Pecho Amarillo” se mantiene en la quinta posición con 19 puntos, es decir, que sería uno de los ocho equipos que peleen los cuartos de final a falta de dos compromisos en la fase regular.