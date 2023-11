¿Son pareja? Celia Lora rompe el silencio y habla sobre Lizbeth Rodríguez

Celia Lora respondió ante todo el escándalo que se desató después de que Lizbeth Rodríguez confirmara con los medios de comunicación que sí tenían una relación sentimental.

En los últimos días existe especulación sobre una posible relación romántica entre las famosas del OnlyFans. Ambas han compartido numerosas fotografías y videos juntas en sus plataformas de redes sociales, exhibiendo una notable química.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial)

La hija del legendario roquero Alex Lora y la expresentadora de Badabun han unido fuerzas en proyectos de contenido para adultos en diferentes plataformas. En estas colaboraciones, han mostrado su sensualidad y cercanía física, lo que ha dado origen a rumores persistentes sobre una posible relación sentimental.

Sin embargo, en recientes entrevistas, Lizbeth Rodríguez tomó por sorpresa a todos al confirmar que efectivamente mantienen una relación amorosa. De hecho, en una entrevista transmitida por el popular programa matutino de Televisa, Hoy, reveló detalles sumamente íntimos sobre su noviazgo.

Esto después de que Rodríguez compartiera imágenes con Lora en el cumpleaños de Alex Lora y lo nombrara “suegro”.

Ahora, Celia se encuentra molesta por toda la controversia que se ha generado en torno a ellas, compartió con sus seguidores que las afirmaciones de Lizbeth son completamente falsas. Además, dejó en claro que la “bromita” de la influencer ha ido demasiado lejos.

“A mí se me hace increíble como lo que sea que digan de mí todo el mundo se lo cree automáticamente. No tiene que pasar nada y ni siquiera me tienen que preguntar. Este vídeo es para decir que no ando con absolutamente nadie. Yo no tengo que publicar mi vida. ¿A quién le importa, para empezar? Este chistecito de Lizbeth ya llegó demasiado lejos, y la verdad creo que tenía que decir que no es cierto, y no crean todo lo que ven y todo lo que dicen. De mí ni de nadie”, expresó Celia Lora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Celia Lora (@celi_lora)

Este giro en los acontecimientos ha alterado por completo la percepción de la situación, ya que ahora surge la interrogante sobre por qué Lizbeth decidió dar una declaración falsa.

“Sin duda quería sacar provecho”, “Ella sabe que ya nadie la sigue y se agarró de Lora”, “Los que somos fans de Celia sabemos que esto era mentira pues ella ama a los hombres”, fueron algunas reacciones.

Lee también: ►Matan a cuatro personas mientras dormían en zona 6 de Mixco

Mira también: