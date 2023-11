Hija de Katy Perry hizo su primera aparición pública durante su show

Desde que nació su pequeña, hace tres años, Katy Perry se encargó de cuidar su privacidad y que los medios respetaran el espacio que como familia merecían.

Ni la cantante y Orlando Bloom compartían en sus redes sociales fotos de Daisy Dove. Al margen de alguna foto captada por un paparazzi durante unas vacaciones en la playa o un paseo por la ciudad, el público nunca había visto el rostro de la hija de la pareja.

Katy Perry shouts out her daughter Daisy Dove Bloom at the final show of her Vegas residency:

“I love you so much. You’re my best friend and I’m so glad you’re here.” pic.twitter.com/SamuOX6HNN

— Pop Base (@PopBase) November 6, 2023