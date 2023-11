Iztapa recibe fuerte sanción por parte del Órgano Disciplinario

Este miércoles será la culminación de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2023 en la Liga Primera División de Guatemala, y el Deportivo Iztapa se enfrenta a una sanción que pone en peligro su liderato en el Grupo A de la categoría de ascenso. El Órgano Disciplinario de la liga ha tomado la decisión de deducir tres puntos al equipo, además de imponerles una multa económica de Q 20 mil quetzales.

Según el oficio No. LFPDGT-197 23/24 de la Liga Primera División, se ha detectado que el Club Deportivo Iztapa no cumplió con la regla relativa a los minutos de juego para futbolistas menores de 20 años. De acuerdo al reglamento, cada club debe asegurarse de que sus jugadores juveniles hayan acumulado al menos 500 minutos de juego hasta la jornada 16 del certamen. En este aspecto, el Deportivo Iztapa no logró cumplir con lo estipulado.

Multa y deducción de puntos para el Deportivo Iztapa

En respuesta a la infracción mencionada, el Órgano Disciplinario de la Liga Primera División emitió la Resolución ODLFPD-16-2023-2024. En dicha resolución, se invocó el artículo 69 del Reglamento de Competencia y el artículo 54 del Reglamento Disciplinario. Como resultado, se determinó la sanción al Deportivo Iztapa, consistente en la deducción de tres puntos en la tabla de la fase de clasificación, así como una multa económica de veinte mil quetzales.

Esta sanción tiene un impacto significativo en la posición del Deportivo Iztapa en el Grupo A. El equipo, que originalmente lideraba con 32 puntos, ahora se encuentra con 29 unidades, dejando la puerta abierta para que sus rivales más cercanos aprovechen la oportunidad de arrebatarle el liderato en la última jornada de clasificación. Suchitepéquez se encuentra con 28 puntos, y Marquense sigue de cerca con 27 puntos, lo que hace que la última jornada sea de vital importancia para la definición de quién se ubicará en la cima del grupo.

