“80 toneladas de equipo”, MANÁ habla sobre su concierto en Guatemala

MANÁ, la icónica banda de rock mexicano, oficializó una presentación en nuestro país como parte de la gira “México Lindo y Querido”. A través de su productora brindaron una entrevista exclusiva para Emisoras Unidas donde dieron más detalles.

“Estamos muy contentos de regresar a esos países latinos que nos han dado tanto amor como Guatemala. Imagínate cómo nos sentíamos no poderles decir que íbamos a hacer esta gira, nos tenían calladitos (risas), pero realmente teníamos que planificar todo para llevarles lo mejor porque se lo merecen. No podemos creer que han pasado tantos años de Cámara Oscura y realmente no fue nuestra intención, tuvimos que detener la gira cuando inició la pandemia”, comenta Alejandro “Alex” González, baterista de MANÁ.

“Queremos brindarles un show que nunca olvidarán. Es por eso que el mismo equipo que teníamos en nuestras presentaciones en Estados Unidos será para está gira, son más de 80 toneladas de equipo… ¡Imagínate! es algo fenomenal”, agrega Alex.

Además, la famosa banda expuso que su gira lleva el nombre de “México lindo y querido” en honor a su país natal y porque desean resaltar su cultura, además que han musicalizado algunos temas que serán una sorpresa para sus seguidores.

“Guatemala es un país maravilloso, los guatemaltecos son como los mexicanos muy cariñosos. Además esos lugares hermosos como la Antigua Guatemala, la comida, sus bebidas, la cerveza (risas), son único. Estoy feliz que podamos ir de nuevo”, comenta Sergio Vallín, guitarrista de MANÁ.

“Estamos felices de regresar a Guatemala. Los esperamos el 27 de abril en Explanada Cayalá, por favor compren sus entradas en los puntos autorizados para que no existan las estafas o que les puedan robar su dinero. Será una gran fiesta, más de dos horas de concierto y como ya lo comente un escenario espectacular”, concluye Alex.

Detalles del concierto

Fecha: sábado 27 de abril

Lugar: Explanada Cayalá

Pendiente el costo de las entradas y hora. Las entradas se venderá por https://ticketasa.gt/events/mana/

