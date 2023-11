Nuevo revés para el Real Madrid y Arda Guler

El esperado debut del futbolista turco Arda Guler con el Real Madrid se ha visto nuevamente postergado debido a una nueva lesión. Aunque se especulaba que podría entrar en acción durante el enfrentamiento contra el Braga en la Champions League, las expectativas se desvanecieron cuando el argentino-español Nico Paz ocupó su lugar, generando incertidumbre entre los aficionados merengues.

En una conferencia de prensa previa al partido contra el Valencia de este sábado, el entrenador Carlo Ancelotti confirmó la mala noticia, revelando que Guler sufre de una nueva lesión que le ha impedido debutar con el equipo blanco. Ancelotti expresó: “Antes no parecía nada, pero le sigue molestando. No es algo grave, pero el jugador está deprimido. Quiere jugar, quiere aportar, es un pequeño paso atrás. No es una recaída, pero tenemos todo el parón para recuperarlo mejor.”

Real Madrid a la espera del Arda Guler del Fenerbahçe

Aunque el tipo de lesión no fue detallado por Ancelotti, la prensa española informa que Guler sufre una rotura muscular en el cuádriceps derecho, lo que lo mantendría fuera de acción por aproximadamente un mes.

Esta lamentable situación representa un duro golpe para Arda Guler, quien aún no ha tenido la oportunidad de debutar con el Real Madrid. Esta es su tercera lesión desde que llegó a la ‘Casa Blanca’, sumándose a una anterior en el menisco, de la cual recayó y que posteriormente desencadenó en una lesión muscular.

