Arrancó el Mundial sub-17 con derrota de Panamá y victoria de España

Un emocionante arranque marcó el inicio del Mundial Sub-17 en Indonesia, con cuatro apasionantes encuentros que mantuvieron a los fanáticos al borde de sus asientos durante toda la jornada inaugural. La emoción comenzó con el choque entre Panamá y Marruecos, donde la representación africana emergió victoriosa con un marcador de 0-2.

La atención se desplazó luego hacia el enfrentamiento entre España y Canadá. La ‘Rojita’, considerada como una de las favoritas para el título, no defraudó a sus seguidores al vencer 2-0. Marc Guiu y Quim Junyent, jugadores del FC Barcelona, fueron los artífices de las anotaciones que consolidaron el triunfo español.

La selección anfitriona, Indonesia, se enfrentó a Ecuador en un choque que mantuvo a la multitud en vilo. El resultado final fue un empate 1-1, destacando la competitividad de ambos equipos y dejando claro que los anfitriones están listos para defender su terreno.

En el último enfrentamiento del día, Mali exhibió su poderío al vencer 3-0 a Uzbekistán. Con un despliegue de habilidades ofensivas y defensivas, Mali envió un mensaje contundente a los demás contendientes.

🇮🇩 Indonesia pick up a point in their first #U17WC match!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 10, 2023