El narcotráfico ha penetrado la política en Guatemala, denuncia Arévalo

Bernardo Arévalo quiere que su enemiga acérrima, la fiscal general, dimita antes del 14 de enero, cuando espera asumir como presidente de Guatemala, un país con “narcoalcaldes” y “narcodiputados” debido a “un nivel muy alto de penetración del narcotráfico”.

Pero es consciente de que “el pacto de corruptos” no se lo va a poner fácil porque “van a seguir usando cualquier medio, construyendo casos, tratando de obstaculizar”.

Se refiere a una alianza entre políticos, diputados y empresarios acusados de promover la impunidad, y en ella incluye a la fiscal general Consuelo Porras, quien emprendió una cruzada contra su partido, Semilla.

Today we have an opportunity to hope for the best for #Guatemala. @BArevalodeLeon brings us this hope for the rule of law, and fighting corruption, of bringing strength to institutions, of uniting Guatemalans, and ending discrimination. My words at @The_Dialogue gala. pic.twitter.com/U7FBTmzbye

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 10, 2023