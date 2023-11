Aficionados de Coritiba y Cruzeiro protagonizan vergonzosa pelea en Brasil

Una tarde de fútbol en el Estadio Vila Capanema se convirtió en un escenario de caos y violencia cuando Coritiba y Cruzeiro se enfrentaron este sábado en la jornada 34 del Brasileirao. Un partido crucial para ambos equipos que luchan por mantenerse en la máxima categoría del fútbol brasileño.

Ambos conjuntos, ubicados en la zona roja de la tabla, disputaban un encuentro crucial para sus aspiraciones de evitar el descenso. El triunfo parcial del Coritiba (29 puntos) complicaba aún más la situación de Cruzeiro, que se encontraba con 37 unidades en la posición 17, al borde de caer a la Segunda División.

Cenas lamentáveis!

Após o gol do Coritiba no fim do segundo tempo, torcedores do Cruzeiro e do Coxa invadiram o campo da Vila Capanema e entraram em conflito pic.twitter.com/pjAkbsfrRI

— ge (@geglobo) November 11, 2023