Jorge Patzán: “Pensé que nunca más practicaría deporte”

De pensar que su carrera deportiva había terminado por una fractura de clavícula hasta lograr subir al podio y ser premiado como tricampeón en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo 2023, este año será sin duda alguna inolvidable para el fisicoculturista guatemalteco Jorge Patzán.

Más de 70 años de historia de una Federación Nacional de Fisicoculturismo de Guatemala que jamás había tenido un campeón mundial, hoy, el nombre del atleta de 28 años, Jorge Patzán le está dando a dicha Federación la oportunidad de abrir puertas para que el fisicoculturismo, un estilo de vida saludable que promueve el hábito de ejercicio físico y buena alimentación, llegue a más jóvenes y se haga del espacio en medios de comunicación.

El pasado domingo 5 de noviembre, se realizó en Santa Susana, Barcelona, España, el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo 2023, y Jorge Patzán alcanzó el título mundial en categoría classic physique hasta 1.68 metros. Pasado el tiempo de felicitaciones y cumplir con la agenda que solamente tiene un campeón mundial, Emisoras Unidas tuvo una conversación con el fisicoculturista más importante en la historia de Guatemala para saber a profundidad cómo logró el tricampeonato mundial.

¿Qué objetivo llevabas para el Campeonato Mundial?

“Para ser realista había llegado con el objetivo de ser top 3. Realmente pensaba que sería un segundo lugar, ya que el iraní Ali Askari estaba muy fuerte y llegaba como bicampeón mundial, por lo que era favorito y conocido por los jueces. Tenía un físico hermoso y completo”.

La anécdota de cómo se enteró que era tricampeón mundial

“Al bajar del escenario muchas personas me felicitaron por los isquiotibiales (femorales) y el vacío abdominal, algo que no hicieron con los otros. Esto me dio mucha confianza. Luego, ocurrió algo extraño, en la premiación, llamaron al presidente de la Federación, situación que jamás lo habían hecho (en un mundial es muy difícil que un presidente centroamericano pase a premiar). Eso me generó dudas, y a la vez me hizo pensar que realmente había ganado el primer lugar”.

Eres el máximo exponente del fisicoculturismo en la historia de Guatemala

“Tres títulos mundiales son muy difíciles de obtenerlos. Los resultados para los fisicoculturistas no han sido los mejores a lo largo de los 70 años de historia de la Federación. Fui el primer campeón mundial para la Federación en su historia y hoy soy tricampeón del mundo. Siento mucha alegría y gratitud a Dios. Es difícil obtener un campeonato mundial y pelear con potencias mundiales, por ejemplo, las delegaciones de Corea del Sur e Irán llevan más de 30 competidores y todos entre nueve y 10 títulos mundiales”.

¿Cuál ha sido el título mundial más especial?

“Todos tienen algo especial. Yo pensaba que ninguno se comparaba al de la primera vez. Este tercer título me impactó mucho por todo lo que me pasó antes del Campeonato Mundial: Me fracturé la clavícula cinco meses antes y estuve dos meses totalmente fuera de actividad (no hacía ningún levantamiento).

Pensé que nunca más volvería a hacer deporte (tengo una placa que sostiene y pega la clavícula). De los tres, éste es el que tiene más sentimiento porque fue duro lo que viví en mi preparación. El primero fue una sorpresa, el segundo si me veía ganador y el tercero es muy especial. Iniciando el año todo se me vino abajo, pero Dios es tan bueno que me ayudó a levantarme de este golpe”.

¿Qué te hace falta ganar en tu carrera?

“Lo he conseguido casi todo a nivel nacional y mundial, pero sí hay título que no tengo y es un Centroamericano y del Caribe porque no he participado y si me gustaría ganarlo. Además, me gustaría ganar algo del ciclo olímpico: Juegos Centroamericano y del Caribe y un título de Juegos Panamericano). Además, seguir ganando mundiales”.

En ese sentido, Jorga Patzán recuerda que conoce a varios atletas de Centroamérica que llevan hasta 12 participaciones mundiales y su mejor puesto ha sido un quinto lugar, por lo que reconoce: “Yo gracias a Dios tengo la dicha de ser tricampeón mundial, y qué supera un tricampeonato, cuatro títulos mundiales. Me gustaría volver a ser campeón y dejar un registro de entre seis y ocho títulos mundiales, sería una marca y registro personal grande e histórico”.

Apoyo familiar

Al ganar el título mundial, el tercero de su historia, Jorge Patzán reaccionó muy emotivo y entre lágrimas mencionó a personajes que en su vida personal y deportiva significan mucho para él.

Roni Zamora (entrenador): “El apoyo de Roni ha sido fundamental en mi vida. Lo conocí en una etapa donde andaba perdido. No sabía a dónde ir y tenía muchos vicios. Roni me apoyó tanto en el deporte como en la vida misma. De los valores que me ha enseñado es la lealtad y el agradecimiento. Roni es como el padre que nunca tuve ya que me ayudó a salir adelante de la vida y cumplir muchas metas personales fuera del deporte. Con él empecé sin títulos internacionales y logré alcanzar tres títulos mundiales, dos subcampeonatos mundiales, siete centroamericanos, un Arnold Classic, campeón y subcampeón panamericano, dos campeonatos Mister America y una tarjeta profesional”.

Mamá: “Mi madre porque a veces me daba pena que me apoyaba con mis alimentos con el poco dinero que ella tenía debido a las carencias económicas que vivíamos en el hogar, pero ella siempre me apoyó desde niño. Me cuidó bien y me enseñó valores. Pasamos muchas penas cuando era niño y estoy agradecido con ella”.

Darlin Guerra (novia): “Agradecido con ella por estar a la altura de las circunstancias. Yo en mi preparación no salgo ni convivo con mi familia, y ella siempre ha estado a mi lado. Le agradezco por soportarme en esta etapa muy difícil”.

Hijo: “Mi hijo es mi motor. Quiero ser un ejemplo para él, y quiero que sea una persona académicamente bien preparada”.

Asimismo, le dedicó este gran triunfo a su familia en general: “Porque cuando siempre los he necesitado han estado ahí”, así como sus amigos.

Mensaje a la nueva generación

“Le digo a los jóvenes que tengan paciencia. El culturismo no es deporte para impacientes, es de años. A diferencia de otros deportes, cada año vas declinando, pero en el fisicoculturismo cada año vas cuesta arriba. Confíen en Dios y honren a sus padres y madres para que obtengan bendiciones. No vean relojes ajenos, no fijarse en los demás solo enfocarse en ustedes. Cumplan sus metas sin pasar encima de nadie. Los sueños se cumplen, pero no hay que solo soñarlos sino también trabajarlos”.

