Grupo Emisoras Unidas: Así será la cobertura de la Vuelta 2023

Este viernes 17 de noviembre se abren de nuevo las puertas de los sustos, las puertas de las emociones, las puertas a los mejores ciclistas de Guatemala y más allá. Guatemala expondrá al mundo sus carreteras, sus paisajes, su clima, sus ríos, sus lagos, sus costas, y lo más especial, a su gente, esa misma que año tras año es la guinda del pastel llamado Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala.

Es el máximo evento del año en lo que se refiere al deporte de bicicleta, y el Grupo Emisoras Unidas de Guatemala lo tiene muy claro, por eso también se prepara con una gran logística para llevar a través de sus medios de comunicación Emisoras Unidas 89.7 FM y Publinews la mejor de las coberturas de la Vuelta a Guatemala.

La Vuelta la podrá escuchar por la radio a través de la frecuencia 89.7 FM en Guatemala y cada una de sus repetidoras a nivel nacional, podrá enterarse de las incidencias de la etapa y clasificaciones generales en Publinews (impreso y PDF), además podrá interactuar en tiempo real en las plataformas digitales de Emisoras unidas y Publinews, que incluye las redes sociales de X, Facebook, Instagram y TikTok, así como en sus respectivos sitios web.

NOTA: Esto recibirá el ganador de cada etapa de la 62 Vuelta a Guatemala

¿Qué significado tiene la Vuelta para Emisoras Unidas?

“La Vuelta a Guatemala es llamado el evento deportivo del año, y está ligado con la historia, deportivamente hablando, de generación tras generación. Es un evento que aglutina muy buenos corredores a nivel nacional e internacional. Es un deporte muy ligado con el pueblo y la provincia”, explica Marco Tulio Ipuerto, director de deportes de Emisoras Unidas.

“La Vuelta Ciclística está ligada con la evolución tecnológica de la radio. Las transmisiones antes se hacían en banda lateral, luego en frecuencia modulada (FM) hasta llegar a la vía satelital, que es lo que hoy por hoy combinamos en las coberturas que hacemos con el Mejor Equipo”, comentó Marco Tulio Ipuerto.

“Transmitir en directo desde la carretera, antes y después de las etapas, y apoyarnos en la plataforma digital con servicios de redes sociales, inmediatez, y vivir el panorama más cerca es parte de la cobertura de la Vuelta”, añade.

Marco Tulio Ipuerto: “No cabe duda que la cobertura de la radio nos lleva a tener una infraestructura muy poderosa. Tenemos una avioneta que nos sirve de satélite con las motocicletas en carreteras, que son las que más cercanía tienen con el pelotón”.

Talento del GEU

Marco Tulio Ipuerto comentó cómo está conformado el talento que llevará las emociones durante 10 días a partir del viernes 17 de noviembre.

“La unidad master va con el relator internacional Rubén Darío Arcila, la voz comercial de Julio Mauricio Arias Franco y el trabajo periodístico de Henry López. Nuestras motos, cada una con sus pilotos de mucha experiencia, llevan el relato de las dos principales voces de Emisoras Unidas: Kike Rodríguez (moto 1) y Fredy López (moto 2), que le dan la emoción que el evento lo amerita”, cuenta Ipuerto.

Asimismo, “Marquinhos” comenta que en la cabina máster estarán Estuardo García Carrera y Juan Carlos Ramírez apoyando con datos históricos, anécdotas, historias y poesía.

Todo ese trabajo radial apoyado por un equipo técnico y operativo que cuenta con un profesionalismo de primera línea para la cobertura de este tipo de eventos.

En el tema digital, impreso (Publinews) y comercial, Grupo Emisoras Unidas contará con dos enviados especiales: Omar Solís (fotógrafo) y Alejandro Chet (contenido audiovisual). Más el apoyo de periodistas web a cargo del contenido digital en Publinews y Emisoras Unidas (Diego Reyes, Christoper Chang y Oscar Coronado).

A este equipo de talento del Grupo Emisoras Unidas se les suman el trabajo comercial, de imagen, diseño y editorial que llevan con responsabilidad jefes inmediatos liderados por Luisa Pérez, directora general del área digital.

#TikTok

Transmisiones

Marco Tulio Ipuerto también se refirió a la credibilidad que tiene el Grupo Emisoras Unidas respaldado por el cariño de los oyentes que han hecho que la 62 Vuelta a Guatemala cuente con más de 20 marcas que respaldarán la cobertura radial y digital del evento del año.

“La gente tiene un cariño especial por Emisoras Unidas y por cada uno de los integrantes. No es lo mismo transmitir desde una cabina que vivirlo desde la caravana, no importando el clima. El calor del público es mágico. No tiene nada que ver con un estadio de futbol, esto es un estadio abierto a la imaginación y alegría”, comentó Ipuerto.

Marco Tulio Ipuerto señaló que las transmisiones radiales de cada una de las etapas serán desde las 07:30 horas todos los días a partir del viernes 17 al domingo 26 de noviembre. Los finales de etapa están previstos para que sean en un horario entre las 13:00 y 14 horas por su extensión.

También estará el programa “Así va la Vuelta” de 19:00 a 20:00 horas, con pequeñas excepciones por transmisión de futbol. Como el clásico sudamericano entre Brasil-Argentina del martes 21 de noviembre.

Por último, Marco Tulio Ipuerto, recuerda que: “La Vuelta a Guatemala es un evento por excelencia, para los guatemaltecos y de los guatemaltecos. No tiene precio, es gratis. La Vuelta es nuestra y Emisoras Unidas le transmite emociones”.