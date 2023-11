Enrique Guzmán estalla ante pregunta sobre presunto abuso sexual infantil

Durante una conferencia de prensa, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre imágenes que presuntamente lo mostraban abusando sexualmente de una niña, un episodio que ha generado controversia y atención mediática.

Durante una conferencia de prensa para promover la nueva fecha de La Caravana del Rock and Roll, Enrique Guzmán fue cuestionado por imágenes que presuntamente lo mostrarían abusando sexualmente de una niña. En el encuentro con periodistas, la pregunta provino de una reportera y se refería a las imágenes cuya existencia fue revelada días atrás por el periodista Emilio Morales.

“Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de estas fotografías, las conoces, las has visto? La pregunta es: ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoces? Yo no, y me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, respondió el músico.