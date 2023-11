Marcelo Gallardo será nuevo técnico del Al Ittihad de Karim Benzema

El prestigioso entrenador argentino, Marcelo Gallardo, sorprendió al mundo futbolístico al aceptar la oferta del Al Ittihad saudí, convirtiéndose en uno de los técnicos mejor remunerados del planeta. Su inminente llegada al banquillo del tercer equipo más grande de la Saudi Pro League marca un capítulo inesperado en la carrera del estratega, que se sumerge en un destino exótico y opulento.

A los 47 años, Marcelo Gallardo, conocido como “El Muñeco,” retorna al ámbito futbolístico de una manera peculiar. La noticia de su vinculación con el Al Ittihad surgió desde España, creando un revuelo en el mundo del fútbol que ve al técnico argentino ingresar a un exclusivo club de entrenadores mejor remunerados, junto a figuras como Pep Guardiola y Diego Simeone.

🚨🇸🇦 After Julen Lopetegui’s decision to reject Al Ittihad as revealed today, huge proposal has been made to reach an agreement with Marcelo Gallardo.

🇦🇷 Argentine manager in advanced talks to join Al Ittihad as new manager to replace Nuno, as @GerGarciaGrova reported. pic.twitter.com/W0HCi3844K

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2023