Cuarenta años después, la F1 vuelve a Las Vegas con un circuito inédito

Mientras el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se consagró campeón del mundo hace más de un mes, el gran circo de la Fórmula 1 hace escala por tercera vez esta temporada en Estados Unidos para su penúltimo Gran Premio del año, tras los celebrados en Miami en mayo y en Austin en octubre.

Desde que la empresa estadounidense Liberty Media tomó el control de la F1 en 2017, ha implementado una estrategia de expansión en Estados Unidos, donde reinan las Series Nascar e IndyCar. Y esto se refleja en un fuerte crecimiento del interés, impulsado en particular por la serie de Netflix “Drive to Survive”, cuya audiencia también se ha disparado en ESPN.

El Gran Premio de la ‘Ciudad del juego’ no tendrá lugar el domingo como es habitual, sino el sábado (por primera vez desde Sudáfrica en 1985) y por la noche, con salida a las diez de la noche.

En 1981 y 1982, el Gran Premio de Las Vegas se celebró en el estacionamiento del emblemático Caesars Palace.

Ahora, 41 años después, la Fórmula 1 ha pensado en grande con un circuito en el Strip, que debería ofrecer un escenario grandioso cerca de la Esfera y su gigantesca pantalla de bola, el Bellagio o el Caesars Palace nuevamente.

“¡Es difícil ser más emocionante que eso! Hemos estado hablando de Las Vegas durante mucho tiempo, así que es genial estar finalmente allí. Las Vegas es una ciudad tan icónica (…) siempre parece irreal tener una carrera de Fórmula 1“, se alegra el piloto francés Esteban Ocon, de Alpine-Renault.

El tramo final antes del Gran Premio no es fácil después de meses de obras (asfaltado de la carretera, construcción de un edificio permanente para el paddock) que dificultaron el tráfico a los residentes y a miles de trabajadores del sector hotelero.

“La gran pregunta es la de los empleados de primera línea: ¿se beneficiarán de todo esto?”, se pregunta Jacob Orth, influencer del turismo en Las Vegas, al ser entrevistado por la AFP. “Ellos son los que han sufrido los inconvenientes de esta instalación. ¿Serán beneficiosos estos ocho meses de caos? ¿Cómo puede un evento de tres días compensar eso?”.

Greg Maffei, jefe de Liberty, la empresa dueña de la Fórmula 1, quiso esta semana “pedir disculpas a todos los habitantes” de Las Vegas, a quienes prometió unos ingresos de 1.700 millones de dólares. “Esperamos que la parte más difícil haya sido este año, con varias construcciones, y que en el futuro sea más fácil”.

En los últimos días, los precios de las entradas se han desplomado, para un evento que aún no se ha agotado.

