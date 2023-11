Reunión de Joe Biden y Xi Jinping: “China no librará una guerra” contra nadie

El presidente de China, Xi Jinping, dijo que su país no busca la vía bélica, luego de una reunión con su par estadounidense Joe Biden, en San Francisco, California, que tenía por objetivo aliviar las tensiones entre las dos superpotencias.

“China no busca esferas de influencia y no librará una guerra caliente o fría contra ningún país”, dijo el mandatario chino en un encuentro posterior con empresarios. “Nunca volveremos al camino trillado de la guerra”, aseguró.

Después de cuatro horas de reunión con Biden, en una opulenta finca a las afueras de San Francisco, Xi enfatizó que mantener buenas relaciones entre Pekín y Washington beneficia a ambas naciones. “Creo que una vez abierta, la puerta de las relaciones entre China y EE. UU., no se cerrará de nuevo”, dijo.

“Si un lado ve a otro como su principal competidor, su mayor desafío geopolítico, y una amenaza constante, esto sólo puede llevar a la toma de decisiones erradas, acciones equivocadas y resultados no deseados”, agregó, en mandarín, el mandatario chino. “China está lista para ser un socio y amigo de EE. UU.”, insistió.

Xi y Biden sostuvieron su primer cara a cara en un año y, aunque algunos desacuerdos permanecieron como en lo relativo a Taiwán, los líderes acordaron retomar sus comunicaciones militares interrumpidas por Pekín el año pasado.

Ante los empresarios, Xi dijo querer mejorar las relaciones con EE. UU. “Sea cual sea la fase de desarrollo que alcancemos, nunca perseguiremos la hegemonía ni la expansión, y nunca impondremos nuestra voluntad a los demás”, dijo.

Por su parte, el presidente Biden, saludó la “productiva” reunión con Xi, en la que ambos acordaron restablecer las comunicaciones militares en una apuesta por disminuir tensiones. “Acabo de concluir varias horas de reuniones con el presidente Xi y creo que fueron de las discusiones más constructivas y productivas que hemos tenido”, afirmó el mandatario estadounidense en rueda de prensa en solitario a la salida del encuentro.

Today, President Xi and I took tangible steps in the right direction, and the case I've made all along stands:

The United States will compete vigorously, and responsibly, with the People's Republic of China.

We will protect our national security interests.

We will stand up for… pic.twitter.com/HXyoVdvjk3

— President Biden (@POTUS) November 16, 2023