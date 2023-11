Billboard Music Awards 2023: Conoce a todos los ganadores

¡Llegó el día de los Billboard Music Awards 2023 sorprendiendo a todos, pues este año se reinventaron para brindar a los fans contenido exclusivo de una manera nueva y refrescante.

La entrega anual de premios estuvo acompañada de una alfombra roja, en donde vimos desfilar a los artistas cuyos nombres están entre los más populares de la música, como Mariah Carey, Karol G, Peso Pluma, Bebe Rexha y Jermaine Dupri.

La gala contó con actuaciones y discursos de aceptación de todo el mundo, incluso en giras con entradas agotadas y en lugares personalizados.

Además, no tuvo transmisión en televisión, la ceremonia y presentaciones se siguió a través de las redes sociales de los BBMA y Billboard, así como a través de BBMAs.watch.

Una de las sorpresas fue que Mariah Carey interpretó ‘All I Want For Christmas Is You’, además de recibir el Billboard Chart Achievement Award. Por otro lado, Morgan Wallen cantará ‘98 Braves’ desde el Truist Park en Atlanta, Georgia.

Mejor artista Taylor Swift Mejor artista nuevo Zach Bryan Mejor artista masculino Drake Mejor artista femenina Taylor Swift Top Duo/Grupo Fuerza Regida Mejor productor de Top Hot 100 Joey Moi Artista con mejores canciones de radio Miley Cyrus Artista con mayor venta de canciones Miley Cyrus Mejor artista de R&B SZA Mejor artista masculino de R&B The Weeknd Mejor artista femenina de R&B SZA Mejor artista de gira de R&B Beyoncé Mejor artista de rap

Drake Mejor artista masculino de rap Drake Mejor artista femenina de rap Nicki Minaj Mejor artista de rap en gira Drake Mejor dúo/grupo country Zac Brown Band Mejor artista country en gira George Strait

Luke Combs

Morgan Wallen Mejor artista rock Zach Bryan Mejor dúo/grupo rock Arctic Monkeys Mejor artista rock en gira Coldplay Top artista Latino Bad Bunny Mejor artista masculino latino Bad Bunny Mejor artista femenina latina Karol G Top latino dúo/grupo Fuerza Regida Mejor artista latino en gira Karol G

Premios por álbum a los Billboard Music Awards 2023 Mejor álbum de R&B SZA “SOS” Mejor álbum de rap Drake & 21 Savage “Her loss” Mejor álbum country Taylor Swift “Speak now (Taylor’s Version)” Mejor álbum de rock Zach Bryan “American heartbreak” Top álbum latino Bad Bunny “Un verano sin ti” Mejor álbum de K-Pop Stray Kids “5-STAR” Mejor álbum dance/electrónico Beyoncé “Renaissance”