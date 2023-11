Camisetas usadas por Messi serán subastadas por millonaria cifra

La casa de subastas Sotheby’s ha anunciado que un paquete de seis camisetas usadas por el astro argentino Lionel Messi durante el Mundial-2022 en Catar será subastado en diciembre. Este evento, que ha capturado la atención mundial, tiene el potencial de convertirse en la subasta de recuerdos deportivos más valiosa de la historia, con un estimado de más de 10 millones de dólares.

Messi, la estrella indiscutible del fútbol argentino, vistió estas camisetas en momentos cruciales durante el torneo. Desde los primeros encuentros en la fase de grupos contra Arabia Saudita y México, hasta los enfrentamientos en etapas posteriores contra Australia, Holanda y Croacia, y culminando en la épica final contra Francia, estas prendas encapsulan la travesía triunfal de Argentina hacia la conquista del Mundial-2022.

Six shirts worn by the one-and-only Lionel Messi during the 2022 FIFA World Cup in Qatar are coming to auction at Sotheby’s. This is your chance to own a piece of football history. https://t.co/RIVKdGhBFz pic.twitter.com/19N0rvSMcg

— Sotheby's (@Sothebys) November 20, 2023