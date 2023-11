Shakira acepta tres años de cárcel y multa de 7.3 millones de euros

La estrella colombiana Shakira tendrá que pagar una multa de 7.3 millones de euros, equivalente a aproximadamente US $8 millones, como parte de un acuerdo para cerrar su proceso por fraude fiscal en España, según informó el tribunal de Barcelona en un comunicado.

El pacto alcanzado entre Shakira y la Fiscalía contempla una pena total de tres años de prisión, la cual será suspendida a cambio de la sanción monetaria.

La secció 6 #Audiència #Barcelona celebra #judiciconformitat on la cantant Shakira Isabel Mebarak Ripoll accepta 3 anys de presó per 6 delictes contra la #HisendaPública, pena que se suspen per multa de 432000€. A més també haurà de pagar una multa de 7 milions i mig d'euros pic.twitter.com/UcCYpNKY29

— TSJCat (@tsj_cat) November 20, 2023