Clásico sudamericano en los cuartos de final del Mundial sub-17

El Mundial Sub-17 que se desarrolla en Indonesia nos regalará un emocionante enfrentamiento en los cuartos de final entre dos gigantes del fútbol sudamericano: Argentina y Brasil. Ambos equipos llegan con credenciales impresionantes, listos para disputar un boleto en las semifinales de este torneo juvenil.

El choque entre la albiceleste dirigida por Diego Placente y la verdeamarela comandada por Phelipe Leal está programado para el próximo viernes 24 de noviembre a las 6 AM, hora de Guatemala, en el imponente Jakarta International Stadium.

Argentina inició su travesía en el torneo con un traspié ante Senegal (2-1), pero rápidamente se recuperó y demostró su fortaleza al vencer a Japón por 3-1 y cerrar la fase de grupos con una contundente victoria 4-0 sobre Polonia. En los octavos de final, Argentina sorprendió al mundo con una actuación brillante al derrotar a Venezuela por un aplastante 5-0.

Por otro lado, Brasil tropezó en su debut frente a Irán (3-2) pero se levantó con autoridad al anotar una abrumadora victoria de 9-0 contra Nueva Caledonia. Luego, en un enfrentamiento crucial, superaron a Inglaterra por 2-1 para avanzar a la fase eliminatoria. En octavos, enfrentaron a un complicado Ecuador y salieron victoriosos con un marcador de 3-1.

Este enfrentamiento revive un clásico sudamericano que ha tenido lugar en dos ocasiones en Copas del Mundo Sub-17. En ambas ocasiones, en 1995 y 1997, Brasil se impuso ante Argentina con marcadores de 3-0 y 2-0 respectivamente.

👀 Some big matchups are coming up at the #U17WC…

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2023