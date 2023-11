¡The last dance! Messi y CR7 se verán las caras en un partido amistoso

Cuando parecía que la posibilidad de ver nuevamente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo un terreno de juego se desvanecía, una noticia de última hora ha dejado al mundo del fútbol en estado de shock y anticipación.

Ambos astros del balompié mundial se enfrentarán por última vez en un amistoso programado para febrero de 2024, en el marco de la Riyadh Season Cup. Este enfrentamiento histórico verá al Inter Miami de Messi cruzarse con el Al Nassr de CR7, y la sede elegida para este memorable choque será Arabia Saudita.

The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي

نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️🇸🇦

في المملكة ارينا 📌 Feb 2024

It's the last dance of football greatness! 🏆

Ronaldo vs Messi clash on the pitch.

Watch Inter Miami FC… pic.twitter.com/3aHtVGtFQI

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023