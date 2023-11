Concacaf se quda sin representantes en el Mundial sub-17

Indonesia, país organizador del Mundial de la categoría, se convirtió en testigo de la despedida prematura de las esperanzas de Concacaf en el Mundial Sub-17, con las eliminaciones de México y Estados Unidos en los octavos de final.

El equipo mexicano, que había mostrado destellos de calidad en la fase de grupos, sufrió una derrota devastadora frente a Mali. Con un marcador final de 5-0, la selección azteca se vio abrumada desde el principio. Al medio tiempo, ya se encontraban en desventaja con cuatro goles en contra, haciendo que la segunda mitad del partido fuera una tarea insuperable para los jóvenes talentos mexicanos. Mali, con su actuación sólida, dejó en claro por qué merece un lugar en los cuartos de final.

Por otro lado, Estados Unidos ofreció una batalla intensa contra Alemania, una de las favoritas del torneo. A pesar de caer 3-2, los jóvenes estadounidenses demostraron determinación y habilidad en el campo. El empate 2-2 en los minutos finales mantenía viva la esperanza, pero un gol alemán al minuto 87 sepultó las aspiraciones de los norteamericanos. Aunque se van con la frente en alto, la eliminación deja un sabor agridulce para Estados Unidos.

Antes de estos encuentros decisivos, Canadá ya había experimentado la amargura de la eliminación en la fase de grupos, completando así el trío de decepciones para la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf). La ausencia de representantes de Concacaf en los cuartos de final es un recordatorio impactante de las complejidades y desafíos que enfrentan las selecciones juveniles en el escenario mundial.

🇺🇸 @USYNT closed their participation in the @FIFAWorldCup #U17WC pic.twitter.com/u5PGUYaMHb

— Concacaf (@Concacaf) November 21, 2023