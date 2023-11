New Balance firma a la estrella brasileña Endrick con contrato a lo ‘Jordan’

En un movimiento que ha dejado boquiabiertos a fanáticos y expertos del fútbol, el joven talento brasileño de 17 años, Endrick, actualmente en las filas del Palmeiras y con destino al Real Madrid en la próxima temporada, ha decidido rechazar ofertas millonarias de diversas marcas deportivas para convertirse en el rostro de New Balance. Este contrato, comparado con los icónicos acuerdos de leyendas como Michael Jordan, se extenderá al menos hasta 2028.

Endrick, quien anteriormente vestía prendas de Nike, optó por no renovar su contrato en busca de una oferta que no solo llenara sus arcas, sino que también resonara a nivel personal. Aunque la oferta de New Balance implicó un ingreso económico menor en comparación con otras ofertas, el joven futbolista se decantó por la marca por una razón fundamental: la promesa de desarrollar y lanzar su propia línea de botas, siguiendo la estela de íconos como Cristiano Ronaldo y Messi.

La firma deportiva se ha comprometido a trabajar estrechamente con Endrick para crear una marca única y exclusiva, incluyendo una línea de botas personalizadas. Este acuerdo sigue el modelo exitoso de otras estrellas del deporte que han logrado lanzar y expandir sus propias líneas de productos.

Lo que hace aún más destacado este acuerdo es la visión social que Endrick y su familia han incorporado a la asociación con New Balance. En un gesto sin precedentes, han solicitado específicamente a la marca que diseñe clases de productos accesibles para todas las clases sociales, permitiendo que sus seguidores adquieran y utilicen los productos a un costo asequible.

Las ventas de las botas de Endrick no solo contribuirán a su propio bolsillo con regalías, sino que también marcarán el inicio de la expansión de la marca en Brasil. Este enfoque inclusivo no solo resalta la visión del futbolista, sino que también establece un nuevo estándar para las colaboraciones entre atletas y marcas deportivas.

Con este acuerdo, Endrick no solo se posiciona como una estrella emergente en el mundo del fútbol, sino también como un líder visionario comprometido con la accesibilidad y la creación de oportunidades para todos sus seguidores, independientemente de su estatus económico. Sin duda, este contrato con New Balance no solo cambiará la carrera de Endrick, sino que también dejará una huella duradera en la industria del balompié.