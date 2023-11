Critican a Elizabeth Gutiérrez por tener “baja autoestima” frente a William Levy

Al parecer las cosas se están acomodando para Elizabeth Gutiérrez, quien compartió una foto en Instagram acompañada de William Levy y sus dos hijos, esto después de que decidieran disfrutar de unas vacaciones juntos.

“Amores míos”, escribió la actriz desatando una ola de rumores sobre una posible reconciliación.

Los actores no habían posado juntos desde hace tiempo que surgieron rumores de una posible ruptura, después de una serie de presuntas infidelidades del actor y de que él mismo confirmó que estaba “soltero”.

También surgieron rumores de un posible romance del actor cubano con su coprotagonista en la telenovela Vuelve a mí, Samadhi Zendejas, algo que él negó asegurando: “yo estoy solo” cuando le preguntaron por su vida sentimental en julio.

Críticas a la actriz

Tras compartir la foto familiar, Elizabeth Gutiérrez quiso terminar de una vez con todos los rumores de ruptura entre ambos y subió en sus historias una imagen acompañada del galán.

“Amor de mi vida, ¡mi hombre!”, escribió. Mientras pasaban un gran momento juntos, Elizabeth hasta se refirió a él como su “postre”.

Hasta el momento no han confirmado expresamente la reconciliación. Sin embargo, las comentarios no han tardaron en llegar de quienes la critican por no tener “autoestima” cuando se trata de William.

“Elizabeth no le va a dejar su marido a nadie 😂😂😂”

“Tan hermosa que es Elizabeth y no se da su lugar, queriendo aparentar lo que no son. Solo son los padres de los niños y ya. Acéptalo y supéralo”

“La gente no entiende que hasta yo perdonara a William Levi mil veces 😂😂 es más me engaña y yo le pido perdón 🙈”

“Que mujer con tan poco AMOR PROPIO! Pobre 😢”

“Esa señora con tal de estar con ese hombre le perdona todas las infidelidades 🤦🏻‍♀️”