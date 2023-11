Quedaron definidos los repechajes hacia la Euro 2024

En caso de vitoria, los polacos se medirían en la final al vencedor de Gales-Finlandia ya con el premio de la clasificación, según el sorteo realizado este jueves en Nyon (Suiza).

La desventaja para los polacos, es que esa hipotética final de la “ruta a” la jugarán fuera de casa.

Por la llamada “ruta B”, jugarán Israel contra Islandia y Bosnia frente a Ucrania. Israel y Ucrania, si llega a la final, disputarán sus partidos como locales fuera de su territorio por los conflictos actuales, el enfrentamiento con Hamás en Gaza y la invasión rusa, respectivamente.

Finalmente, la Grecia entrenada por el uruguayo Gustavo Poyet recibirá a Kazajistán en una de las semifinales de la “ruta C” y, en caso de triunfo, buscará la clasificación para la Eurocopa como visitante contra el vencedor del Georgia-Luxemburgo.

Las semifinales de estos repechajes de la Euro 2024se jugarán el 21 de marzo de 2024 y las tres finales el 26 del mismo mes. Todo a partido único.

Path A winner = ❓

Path B winner = ❓

Path C winner = ❓

Which will be the 3 final teams to secure #EURO2024 qualification through the play-offs? pic.twitter.com/3MvFKA4sbC

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 23, 2023